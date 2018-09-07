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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pakistan ile iş birliği vurgusu

07 Eylül 2018, Cuma 08:58
Milli Savunma Bakanı Akar, "Terörle mücadele başta olmak üzere savunma sanayi dahil Pakistan ile münasebetlerimiz ve iş birliğimiz artarak devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede Pakistan ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Terörle mücadele başta olmak üzere savunma sanayi dahil Pakistan ile münasebetlerimiz ve iş birliğimiz artarak devam edecek." dedi.

Pakistan Savunma Günü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve Pakistan'ın Hava Askeri Ateşesi Tuğgeneral İmran Ashgar Chaudhry'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ile Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının Pakistanlı çocuklar tarafından okunduğu resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Qazi, "6 Eylül, vatanını ve vatanının kendisi için ifade ettiklerini savunurken yüksek fedakarlıklarda şehitlerin anısına adanmış bir gün." dedi.

Çanakkale Savaşı şehitlerine ve 15 Temmuz 2016'da şehit olanlara da saygılarını ileten Qazi, "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Chaudry de Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hussain ve Başbakan İmran Han'ın 6 Eylül Pakistan Savunma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı davetlilere okudu.

"Pakistan'ın yeri özel"

Bakan Hulusi Akar ise konuşmasında Pakistan'ın Türk insanın gönlündeki yerinin "özel" olduğuna dikkati çekti. Akar, Pakistan'ın savunma alanındaki gelişiminin hem kendisi hem de bölgesi için bir istikrar unsuru olmayı sürdüreceğini söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğa değinen Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki en üst düzey anlayış birliğinin askeri ve diğer birçok alanda etkilerini gösterdiğini aktardı.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden gelen yakınlığa ilişkin, "Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği hiçbir zaman için unutmayacağız. Türk halkı bunu her zaman saygı ve minnetle anmaktadır." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın, Kuruluş Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dahil ne zaman ihtiyac olsa Türkiye'nin yayında olduğuna işaret eden Akar, verdiği terörle mücadelenin de bölge için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Askeri ilişkiler ve FETÖ ile mücadele

Pakistan silahlı kuvvetleri ile ilişkilerin, hayati öneme sahip olduğuna belirten Akar, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele konusunda, terörün orijinine ve motifine bakmaksızın terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikteliğimizin hayati öneme haiz olduğunu bundan sonra da bilerek ve istikrarlı bir şekilde ilişkilerimizin artarak devam edeceğine eminiz. Pakistan'ın global terörizmle mücadele konusunda yaptıklarının önemini bilmemiz lazım. Terörle mücadele başta olmak üzere savunma sanayi dahil Pakistan ile münasebetlerimiz ve iş birliğimiz artarak devam edecek."

Pakistan'a 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasına Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür eden Akar, FETÖ ile mücadelede bu iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Bakan Akar konuşmasını, Urduca, "Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye" diye tamamladı.

Pakistanlı Ali ile sohbet

Resepsiyon vesilesiyle Türkiye ve Pakistan bayraklarının motiflendiği pastayı kesen Akar, pastadan Ali adında Pakistan askeri kıyafetiyle programa gelen 8 yaşındaki bir çocuğa ikram ederek bir süre sohbet etti.

Etkinlik, yemek ikramının ardından sona erdi.

AA

Etiketler: Pakistan, Türkiye, kardeş, iş birliği, asker
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