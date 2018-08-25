Milliyetçilik yoksullaştırır: Kavmiyetçilik yurtseverlik değildir

AB Komisyonu, “Eğer milliyetçilik bizi yoksullaştırıyor, güçsüzleştiriyor ve ahlaken çökertiyorsa, nasıl yurtsever olduğunu iddia edebilir? Milliyetçiler yurtsever değildir.” dedi.

Avrupa Birliği’nin sosyal medyada yayınlanmak üzere hazırladığı mesajında, AB Komisyonu milliyetçiliğin ülkeleri güçsüzleştirdiğini, yoksullaştırdığını ve ahlaken çökerttiğini söylüyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Avrupa Nazizm ve Stalinizm Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride meselenin ekonomik sonuçlarına da dikkat çekti. Timmermans, “Milliyetçilik bizi yoksullaştırır çünkü onun Siyam ikizi korumacılıktır ve bu iç piyasayı yok ederken uluslararası ticareti sekteye uğratır.” dedi.

Diktatörler kendi düşmanlarını oluşturur

Diktatörlerin kendi güçlerini sergilemek için sürekli düşman bulmaya çalıştığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Frans Timmermans açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Milliyetçilik bizi güçsüzleştirir çünkü sürekli düşman bulma, başkalarını küçümseme, kendini üstün görme ihtiyacı, başka uluslarla ortak bir özgürlük ve güvenlik sağlama arayışı için işbirliğini çok daha zorlaştırır. Eğer milliyetçilik bizi yoksullaştırıyor, güçsüzleştiriyor ve ahlaken çökertiyorsa, nasıl yurtsever olduğunu iddia edebilir? İddia ediyorum ki milliyetçiler yurtsever değildir.”

Dikkat çekici

Frans Timmermans’ın mesajının, İngiltere’de yapılan referandumda AB’den ayrılma kararı çıktığı, Avrupa çapında aşırı sağ ve popülist milliyetçi partilerin yükselişe geçtiği hatta İtalya, Avusturya ve Macaristan’da iktidar oldukları bir dönemde yayınlanmış olması dikkat çekici.