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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Milyonlarca Yemenli 18 Aralık'ı bekliyor

17 Aralık 2018, Pazartesi 02:23
Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, El-Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

BM'den Yemenli taraflara çağrı: Anlaşmayı derhal uygulayın

Yemen resmi televizyon kanalına açıklamada bulunan Yemani, ateşkes anlaşmasının Husilerin ve tüm militanların Hudeyde limanlarından çekilmesine hükmettiğini, hükümet güçlerinin de kentin güney ve doğu taraflarına çekileceğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasının 18 Aralık'ta yerel saatle 00.00'da yürürlüğe gireceğini söyleyen Yemani, limanların yeni kurulan yönetimle değil, 2014'teki Kızıldeniz Limanları Yönetimi tarafından idare edileceğini kaydetti.

Yemani, devletin Husilerin görevden alarak onların yerine kendi militanlarını yerleştirdiği yerlere yeniden kendi kadrolarını iade etme hakkına sahip olduğunu aktardı.

Hudeyde'de ileride Birleşmiş Milletler'e (BM) ait güçlerin yer alması konusunda ise Yemani, uluslararası ve Yemen kanunlarına uygun olmayan hiçbir gücün varlığının kabul görmeyeceğini belirterek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin BM güçlerinin Hudeyde'de sürekli kalmaması yönündeki talebini anlayışla karşıladığına işaret etti.

BM'nin Hudeyde'de iki mekanizma aracılığıyla var olacağını dile getiren Yemani, ilkinin şu an Cibuti'deki mevcut izleme ve denetim mekanizmasını Hudeyde Limanına genişletmek, ikincisinin ise Emekli Tümgeneral Patrick Cammaert önderliğinde yaklaşık 30 kişilik bir gözlemci ekibinin çekilme sürecini denetlemesi olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Yemen'le ilgili Güvenlik Konseyi'nde yeni bir karar tasarısı var olduğu konusunda ise Yemani, "İngilizlerin karar tasarısıyla gizli bir gündemi var. İngilizlerin siyasi işler ile insani meseleleri birbirine karıştırma ve siyasi şantaj yapma arzuları var." dedi.

Yemen hükümetinin, İsveç anlaşmasından, tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların devam etmesi gibi hissedilir bir sonuç alamaması durumunda yeni bir müzakere turuna gitmeyeceğini vurgulayan Yemani, BM temsilcisinin Cumhurbaşkanı Hadi ile istişare yapmadan hiç bir şekilde bir yer ve zaman belirleyemeyeceğini ve ısrar etmesi halinde onunla beraber olmayacaklarını aktardı.

Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor"un açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

AA

Etiketler: yemen, ateşkes
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