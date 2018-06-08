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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın ettiler: En az 100 Filistinli yaralandı

08 Haziran 2018, Cuma 14:48
Nekbe'nin 51. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisine katılan 100 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesiyle yaralandı.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.

 

Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında yapılan ve Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için yüzlerce kişi sınırda toplandı.

Gösterilere katılan eylemciler ramazan ayının son cuma namazını da sınır bölgelerinde kurulan "Dönüş kamplarında" kıldı.

Öte yandan sağlık ekipleri de İsrail'in muhtemel saldırılarına hazırlık amacıyla tıbbi müdahale çadırlarında yerini aldı.

100 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere müdahalesinde 100 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada sınırdaki gösterilerde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 100 kişinin yaralandığını belirtti. 

İsrail, ambulansları göz yaşartıcı gazla hedef alıyor

Öte yandan Kudra, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğu sınırında yaralananlara müdahale için bölgede bulunan ambulansları da hedef aldığını aktardı. 

Kudra, Filistin Kızılayına bağlı ambulansların göz yaşartıcı gazlarla hedef alındığını kaydetti. 

120'den fazla Filistinli şehit edilmişti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü
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