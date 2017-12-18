Mısır: Bu önemli kararın veto edilmesinden üzüntü duyuyoruz

Mısır, BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarının, ABD tarafından veto edilmesini üzüntüyle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada "Mısır, uluslararası toplumun vicdanına kulak veren ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını açıkça reddeden bu önemli kararın veto edilmesinden üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

"BMGK'nın bu kararda aciz kalması endişe verici"

Ebu Zeyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK)"Kudüs'ün hukuki statüsüyle ilgili daha önceki onaylarını ve kararlarını vurgulayan bu kararın" kabul edilmesinde aciz kalmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Dışişleri sözcüsü, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mısır, Kahire'de 9 Aralık 2017'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı kararlarını uygulayarak, BMGK'nın Arap üyesi sıfatıyla Konsey'de acil bir şekilde harekete geçti. BM Mısır Daimi Misyonu, Filistin misyonuyla koordinasyon ve New York'taki Arap Grubu ile istişare içinde tüm BMGK üyeleriyle uzun ve sakin müzakereler yürüttü. Mısır, Kudüs'ün hukuki statüsünü korumayı hedefleyen, tüm ülkelerin ilgili BMGK kararlarına uymasını talep eden ve barış sürecini vurgulayan karar tasarısının dengeli bir formüle ulaşılmasını amaçladı."

Arap Grubu durum değerlendirmesi için toplanacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanması, uluslararası toplumun, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeyi amaçlayan, Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözümün ve barış sürecinin geleceğine olumsuz etki eden her türlü karara karşı olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zeyd, Arap Grubu'nun Kudüs'ün statüsünün korunması için atılacak adımları görüşmek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacağını belirtti.