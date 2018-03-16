Ülke dışındaki seçmenlerin bugün oy kullanmaya başlamasının ardından, "Mısır Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve atmosferine" resmen girildi.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa yarışıyor ancak, başkent Kahire ve diğer şehirlerdeki cadde ve sokaklarda sadece Sisi'nin posterleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Sisi "Kime oy vereceğiniz önemli değil seçimlere katılın" diyerek halkı sandık başına gitmeye teşvik etmiş olsa da Mısır sokağında katılımın düşük olacağı kanaati hakim.

Mısır dışında yaşayan seçmenler 124 ülkedeki 139 sandıkta oy kullanacaklar. Bugün, oy verme işlemi Yeni Zelanda’da başladı.

Milli Seçim Kurulu (MSK) ülke dışındaki seçmen sayısını kamuoyuna duyurmadı. Mısır dışında özellikle de Türkiye ve Katar gibi ülkelerde yaşayan "yasa dışı örgütlere mensup" olarak tanımlanan muhalifler seçmen listelerinden çıkarıldı.

MSK'ya göre, ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, Mısır içinde 13 bin 706 sandıkta oy kullanacak. 18 bin yargı mensubunun denetleyeceği seçimlerde 110 bin memur görev yapacak.

Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip edecek. Seçmenler, 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.

Adaylar ve şansları

Seçimde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Musa Mustafa Musa olmak üzere yalnızca iki aday yarışacak.

Sisi’nin kazanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Mısırlı muhalifler, Musa Mustafa’yı "yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday" olarak değerlendiriyor.

Katılımın düşük olması bekleniyor

Seçimlere katılımın ülke içi ve dışında düşük olacağı öngörülüyor.

Otoriteler, demokratik ortamın olmaması gibi gerekçelerin yanı sıra, Musa Mustafa Musa’nın iddiasız ve zayıf bir aday olmasının da bu durumda etkisi olduğunu savunuyor.

Musa’nın bir televizyon programında söylediği, "Eşim ve çocuklarım beni destekleyecek" şeklindeki ifadesi yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Musa’nın daha önce yaptığı "Seçimi kaybedersem Sisi’ye destek vermeye devam edeceğim" şeklindeki açıklaması da dikkati çekmişti.

Öte yandan, muhalif grup ve partiler ise seçimleri boykot edecekler.

Aday olma niyetini açıklayan diğer adaylar ve akıbetleri

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dönemi son Başbakanı Ahmed Şefik yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) aday olma niyetini açıklamıştı. Ancak Mısır’a geldikten sonra fikir değiştirdi. Bazı gözlemciler aday olmaması için Şefik’e baskı yapıldığını iddia etti.

Liberal bir isim olan avukat Halid Ali de aday olacağını kamuoyuna açıklamıştı ancak daha sonra fikrini değiştiren ikinci aday olarak kayıtlara geçti.

Aday olacağını kamuoyuna deklare eden diğer isim eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan’dı. Adaylık duyurusundan üç gün sonra yasaya aykırı davrandığı için gözaltına alındı.

Anan’ın yerine aday olacağını açıklayan eski Sayıştay Başkanı Hişma Cinina da yaptığı bir açıklama nedeniyle gözaltına alındı. İki isim de halihazırda gözaltında tutuluyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yönetimi eleştiren bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı eski adaylarından Abdulmunim Ebul Futuh da Mısır’a geldikten sonra seçim öncesinde gözaltına alındı.

Sisi’nin ilk turda kazanma ihtimali kuvvetli

Batı ülkelerinden seçim atmosferini eleştiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mısır yönetimi ise ülkedeki "seçim ortamını ve demokrasiyi eleştiren" söz konusu açıklamaları "asılsız iddia" şeklinde değerlendiriyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Sisi’nin ilk turda kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, MSK’nın Sisi’nin aldığı oy oranını "yüzde 80 ila 97" arasında açıklayacağı tahmin ediliyor.

Yurt dışında yaşayan Mısır vatandaşları 16, 17 ve 18 Mart'ta oylarını kullanırken, Mısır'daki seçmenler ise 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandık başına gidecek.