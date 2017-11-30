Mısır’da 48 sivile müebbet

Mısır’da askerî mahkemenin, “şiddet olaylarına karışmaktan” suçlu bulduğu 48 sivili müebbet hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Sanıkların avukatı Halid el-Kumi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Asyut Askerî Mahkemesi, ‘2015 yılında Minya vilayetinde terör hücresi oluşturmak ve şiddet olaylarına karışmak’ iddiasıyla 17’si tutuklu, 31’i gıyabında yargılanan 48 sivil sanığın müebbet (25 yıl) hapsine hükmetti.” dedi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor. Haklarında gıyaben ceza verilenler ise teslim olmaları veya yakalanmaları durumunda isterlerse yeniden yargılanabiliyor. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.