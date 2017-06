Mısır'da 60'tan fazla haber sitesi engellendi!

Mısır’da Mayıs ayı sonundan bu yana altmıştan fazla haber sitesinin yayınının engellendiği belirtildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü savunucusu The Association for Freedom of Thought and Expression’ın (AFTE) yayınladığı rapora göre yayını engellenen siteler arasında Katar merkezli El Cezire ile Mısır’ın bağımsız haber sitesi Mada Masr da bulunuyor.

Rapora göre en son geçtiğimiz Pazar günü de Mısır’daki yönetime karşı eleştirileriyle tanınan gazeteci Halid el-Balshi tarafından yayınlanan el-Bedaiah sitesinin yayını engellendi.