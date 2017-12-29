Mısır'da kiliseye saldırı: 3 ölü

Kahire yakınlarında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi öldü.

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bir Kıpti kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin polis olduğu açıklandı. Silahlı bir kişinin, Kahire'nin güneyindeki Hilvan bölgesinde bir kilisede etrafa ateş açması sonucu, beşi güvenlik görevlisi olmak üzere yaralananlar olduğu bildirildi. Elinde bomba olduğu belirtilen saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. DEAŞ'ın son aylarda ülkede Kıptileri hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Mayıs ayında bir manastıra giden Kıptilere yönelik saldırıda 29 kişi öldü. Geçen ay da Sina bölgesinde bir camiye düzenlenen saldırıda 300'den fazla kişi öldü. AA

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