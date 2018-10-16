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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Mısır'da OHAL altıncı kez 3 ay daha uzatıldı

16 Ekim 2018, Salı 17:05
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez uzatılmasına karar verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Mısır resmi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması kararı aldı. Kararın ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumundan ötürü alındığı aktarıldı.

Sisi'nin kararı parlamentodaki rutin onay sürecinin ardından yürürlüğe girecek.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi ölmüş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere beşinci kez uzatılmıştı.

AA

Etiketler: Mısır, OHAL, darbe, Sİsi
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