Mısır'da OHAL uygulaması 5. kez 3 ay daha uzatıldı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Parlamentosu, olağanüstü hal uygulamasının 14 Temmuz saat 01.00'den itibaren 3 ay daha uzatılmasını onayladı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olağanüstü halin uzatılması yönünde kararname yayınlamıştı. Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde geçen yıl nisan ayında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Olağanüstü hal uygulaması en son 14 Nisan'da dördüncü kez 3 ay uzatılmıştı. AA

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