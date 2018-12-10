"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, Mursi'yi destekleyen koalisyondan çekildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 02:00
Cemaat-i İslamiye Hareketi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyon'dan çekildiklerini duyurdu.

Mısır'daki Cemaat-i İslamiye Hareketi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyon'dan çekildiklerini duyurarak anayasadaki ulusal uzlaşı maddesinin uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Hareketin Şura Konseyi Başkanı Usame Muhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon zamanı geride kaldı. Koalisyonda yer almanın artık bir faydası yok. Cemaat-i İslamiye artık bu koalisyonda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Krize yaklaşım konusunda yeniden düşünmek gerektiği belirtilen açıklamada, ulusal uzlaşıdan söz eden anayasa maddesinin uygulamaya konulmasında Cemaat-i İslamiye'nin rolü olmasını temenni ettikleri aktarıldı.

Anayasanın, geçiş dönemi adaleti ve uzlaşıyla ilgili 241'inci maddesi, 30 Haziran (darbeye yol açan) olaylarından sonra toplumda yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Ancak bu madde şu ana kadar uygulamaya konulmadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 28 Ekim'de aldığı kararla "Cemaat-i İslamiye ile aralarında hareketin siyasi kanadı İnşa ve Kalkınma Partisinin 28 üyesinin de bulunduğu 164 kişinin terör listesine alınmasına" hükmetmişti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Cemaat-i İslamiye'nin bazı yöneticileri ile üyelerine, Ocak 2011'deki devrimin ardından, hareketin 1990'lı yıllarda aldığı "şiddet eylemlerini durdurma" kararından geri adım attıkları suçlaması yöneltiliyor. Mahkemenin, bu suçlamalara istinaden söz konusu kararı aldığı belirtiliyor.

Cemaat-i İslamiye, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) ile ittifak içindeydi. Hareket, İhvan ile yönetim arasındaki krize çözüm bulmak için daha önce birçok girişimde bulunmuştu.

AA

Etiketler: Mursi, Mısır
Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li senatör: Cinayeti yöneten kişi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu

    Macron'un 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklaması bekleniyor

    Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, Mursi'yi destekleyen koalisyondan çekildi

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur

    Eğitimde teftiş yetersiz

    Sema Allah’a ulaşmak için yapılır

    5 bin ton et ithal edilecek

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin

    Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

    Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

    Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

    Fransa'dan Trump'a: İşlerimize karışma

    Fenerbahçe Akhisar deplasmanından küme düşme hattında dönüyor

    Almanya iç istihbaratından DİTİB açıklaması

    Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

    "Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

    İyot eksikliğine dikkat!

    Petrol fiyatlarını aslında kimler yönetiyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin
    Genel

    5 bin ton et ithal edilecek
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    Cevher İLHAN

    “İlâç sıkıntısı” itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nobel, barış, hürriyet-1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.