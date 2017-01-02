Mısır, Gazze sınırındaki 12 tüneli yıktı

Mısır ordusunun, Gazze sınırında bulunan 12 tüneli yıktığı ve yasa dışı yollarla ülkeye giren 100 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamir er-Rufai sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayeti sınırında 12 yeni tüneli yıktığını ifade etti. Rufai açıklamasında, 18-28 Aralık tarihleri arasında yasa dışı göç faaliyetlerine yönelik operasyonlarda Mısır'ın Libya sınırındaki Es-Sellum bölgesinde farklı uyruklardan 74 kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Şelatin bölgesinde de 26 Suriyelinin gözaltına alındığını kaydetti. Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı. AA

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