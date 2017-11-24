Mısır tarihinin en kanlı terör saldırısı: Ölü sayısı 235'e yükseldi

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde bir caminin hedef alındığı terör saldırısında ölenlerin sayısı 235'e yükseldi.

Mısır devlet televizyonu Nile News’in haberine göre, Ariş'in Bi’r el-Abd ilçesindeki Ravda köyü camisinin hedef alındığı saldırıda ölü sayısı 235’e çıktı. Saldırıda 109 kişi de yaralandı.

Bombalı saldırının ardından camide bulunanların otomatik silahlarla tarandığı kaydedildi. Saldırganların ambulansların köye gidişini engelleme girişiminde bulundukları da belirtildi. Ariş kentinin 20 kilometre doğusunda yer alan caminin bir tarikata ait olduğu bildirildi.

3 günlük ulusal yas ilan edildi

Mısır Cumhurbaşkanlığı, ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Son dönemde Mısır’da terör eylemleri özellikle hafta sonu tatili olan cuma günleri düzenleniyor.

Mısır tarihinin en kanlı terör saldırısı

Mısır’ın Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıya dair detaylar yavaş yavaş gelirken, bu saldırının Mısır tarihinin en kanlı terör saldırısı olduğu belirtiliyor.

Kanlı saldırının görgü tanıkları söz konusu caminin genel olarak, yüzlerce insanın namaz kıldığı bir yer olduğunu ifade ediyor. Caminin dışına önce bombalı saldırı yapıldığını aktaran görgü tanıkları ardından cami içindeki ve dışındaki kişilerin otomatik silahlarla tarandığını dile getiriyor.

Bir tarikata ait olduğu bildirilen camide, saldırı sırasında Mısır Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatından kişilerin de namaz kıldığı iddia ediliyor.

Filistin uzlaşısını "engelleme girişimi"

Saldırının neden ve kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı ancak, saldırının Mısır'da yürütülen Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki uzlaşı görüşmelerini "sabote" amacı taşıdığı da ifade ediliyor.

Ülkedeki medya organlarında, bu kanlı eylemin, uzlaşı anlaşmasının uygulamaya konulmasını "engelleme girişimi" olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Mısır yönetimi bu hafta başında Refah Sınır Kapısı'nı karşılıklı geçişler için 3 günlüğüne açmıştı.

Mısır turizmine darbe

Mısırlı uzmanlar, saldırının ülke turizmine darbe vurmayı hedeflediğini de savunuyor. Yaklaşmakta olan Noel tatili nedeniyle Mısır’a gelecek turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerinden endişe duyuluyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak bunun, terör örgütü DEAŞ saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Mısır'daki cami saldırganlarından bazıları etkisiz hale getirildi

Mısır ordusu, Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada hava kuvvetlerinin teröristleri takip ettiğini, Ariş'in El-Hades bölgesinde yerlerini tespit ettikten sonra saldırganların içinde bulunduğu bazı araçları imha ettiğini belirtti.

Rufai, hava saldırısında araçlardaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade ederken, sayıya ilişkin bilgi vermedi.

Ordu Sözcüsü ayrıca bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve cephanelik bulunan bazı terör hücrelerinin de hedef alındığını kaydetti.

Dün cuma namazı vakti Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin öldüğü, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.