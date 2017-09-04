Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 12'nci Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye-AB arasındaki üyelik müzakerelerinin devam ettirilip ettirilmeyeceğine ilişkin soruya Mogherini, "Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın geçen ay Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katılımıyla Brüksel'de gerçekleştiğini hatırlatan Mogherini, Türkiye ve AB'nin anlaşamadığı bazı konular olduğunu ancak bunun görüşmeleri devam ettirmeye engel olmadığını kaydetti.

Mogherini, "Öncelikle Türkiye bölgede önemli bir ortak ve hala AB'ye aday ülke. Bu nedenle Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz. İç tartışmalarımız ve özellikle Türkiye'deki muhataplarımızla görüşmelerimiz ikili ilişkilerin geleceğini belirleyecek." diye konuştu.

Kuzey Kore gündemde

12'nci Bled Stratejik Forumu'na, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo'nun da katıldığını belirten Federica Mogherini, bu kişilerle nükleer silahların yayılmasını önleme konusunu ve Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin teşkil ettiği tehdidi ele alacaklarını bildirdi.

Bu hafta Estonya'da AB Dışişleri Bakanlarının Gayriresmi Toplantısı'nın gündemine de Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini taşıyacağını kaydeden Mogherini, bunun çok önemli bir güvenlik konusu olduğunu dile getirdi.

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