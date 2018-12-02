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Moritanya muhalefetinden Suudi Prens'in ziyaretine tepki

02 Aralık 2018, Pazar 09:41
Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın muhtemel ziyaretine tepki gösterdi.

Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bugün gerçekleşmesi beklenen muhtemel Moritanya ziyaretine tepki gösterdi.

Forumdan yapılan yazılı açıklamada, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü için mücadele eden herkesin bin Selman'ın ziyaretinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etmesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan ile Moritanya halkları arasındaki tarihi kardeşlik ve sevgi bağlarına işaret edilen açıklamada, "bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın tutum ve politikaları üzerine ortaya koyduğu eğilim ve eylemler, her Müslüman'ın kalbinde yeri olan bir memleketin imajını zedeledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki kutsal caminin yurdunu İsrail'e güçlü bir dayanak yapan bin Selman değil mi? O olmasaydı İsrail bugün gerçek bir çıkmazın içinde olacaktı. Bunlara ABD Başkanı bizzat şahittir. Yine gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek ve cesedini parçalara ayırmak için İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunun içine çeken de bin Selman yönetimi değil mi?"

Yerel basında yer alan haberlere göre, bin Selman bugün kısa süreliğine Moritanya'yı ziyaret ederek, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ve bazı üst düzey yetkililerle görüşecek.

Selman'ın muhtemel ziyareti, ülkedeki bazı siyasiler ve aydınlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Bazı siyasetçiler, bin Selman'ın "kendisini aklamaya çalıştığını" öne sürüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

AA

Etiketler: Moritanya, Suudi Arabistan, prens
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