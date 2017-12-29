Moskova’da otobüs durağa daldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yolcu otobüsü Shodnenskaya metro istasyonu yakınlarındaki bir otobüs durağına girdi.

Sputnik’e konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak Moskova’da yolcu otobüsünün Shodnenskaya metro istasyonu yakınlarındaki bir otobüs durağına girdiğini, ön verilere göre 2 kişinin öldüğünü söyledi. Bir polis de olayda 3 kişinin yaralandığını, ölü olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını belirtti. Kazanın otobüsün bir başka araca çarpmamaya çalışırken gerçekleştirildiği de verilen bilgiler arasında.

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