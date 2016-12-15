Mostar Köprüsü Halep için ışıklandırıldı

​Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olan ve Mostar şehrine ismini veren tarihi köprü, Halep halkına dayanışma mesajı göndermek ve dünya kamuoyuna Suriye'deki savaşı durdurma çağrısında bulunmak için barışın rengi yeşile büründü.

Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alija Behram, UNESCO'nun tarihi miras listesinde bulunan Mostar Köprüsü'nü yeşil renkle aydınlatmaya karar verdiklerini ifade ederek, çağdaş toplumlara Halep halkına yapılanlara karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu. Suriye'de yapılanların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Behram, "Suriye ve Halep'te hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bu şekilde onların yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek istedik." dedi. Behram, Bosna Herseklilerin Suriye'de yaşananları en iyi anlayan halk olduğuna işaret ederek, Suriyelilere "cesaretli olun" mesajı gönderdiklerini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 397

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.