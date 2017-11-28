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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Mozambik'ten büyük tepki çeken ''cami'' kararı!

28 Kasım 2017, Salı 12:40
“Teröristler gidiyor” gerekçesiyle camileri kapatıyorlar...

Mozambik yönetimi ekim ayında düzenlenen terör saldırılarına katılan bazı kişilerin sık sık gittiği tespit edilen camileri kapatmaya başladı.

Ülkenin 11 vilayetinden biri olan Cabo Delgado’nın Pemba şehrinde üç caminin kapatıldığı açıklandı. Müslüman gruplar alınan karara tepki gösterdi.

Ülkedeki devlet gazetesi Noticias’ta açıklamalarına yer verilen bölge yöneticilerinden Alvaro Gonçalves, kararın hükümet tarafından alınan bir tedbir olduğunu belirterek sadece saldırılara karışmış kişilerin ilişki içinde olduğu camilerin kapatıldığını söyledi.

Gonçalves, ilgili kapatma kararının Cabo Delgado vilayetindeki Chiure, Montepuez, Macomia, Mocimboa da Praia, Palma ve Nangade gibi bazı bölgelerde de uygulanacağını dile getirdi.

Pemba İslam Konseyi Başkanı Nasrullah Dula, şimdiye kadar üç caminin kapatıldığını kaydederken, Mozambik İslam Konseyi Başkanı Şeyh Said Abibo, hükümetin kararına tepki göstererek bunun masum Müslümanlara olumsuz etki edeceğini söyledi.

Abibo, “Camilerin kapatılması Müslüman cemaat içinde kötü duygular meydana getiriyor. Müslüman'ın hayatı camilerin etrafında döner.” diye konuştu.

Mozambik’te ekim ayı içerisinde polislere yönelik peş peşe saldırılar düzenlenmişti. Saldırılardan sonra Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden almıştı.

Müslümanlar, resmi olarak ülke nüfusunun yüzde 18’sini oluştururken, bazı Müslüman gruplar bu oranın yüzde 30 olduğunu savunuyor.

Olayların yaşandığı ve doğalgaz zengini olan Cabo Delgado bölgesinin ise çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

AA

Etiketler: mozambik, cami
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  • Toygar

    28.11.2017 13:43:38

    "..doğalgaz zengini olan Cabo Delgado bölgesi.." ! Mesele anlaşılmıştır. Allah akıl, fikir, iz'an versin!

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