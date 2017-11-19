Geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alarak, partisi Zanu-PF'nin liderliği ve dolayısıyla başkanlık için eşi Grace Mugabe'yi uygun gördüğünü belli etmesi ve ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük ölçüde ev hapsinde tutulan ve istifa baskısı yapılan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, partisindeki görevinden alındı. Yerine kısa süre önce görevden alınan Emmerson Mnangagwa atandı.

Zimbabwe Devlwet Başkanı ve iktidardaki Zanu-PF partisi kurucusu ve lideri Robert Mugabe partisindeki görevinden alındı. Yerine eski Başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa atandı. Parti'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe de partiden atıldı. İktidardaki Zanu-PF partisi kurucuları ve liderleri Mugabe'nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek üzere bugün toplanacağını açıklamıştı. Zanu-PF'nin 10 yerel komitesinden 9'u ve parti içinde etkili "Genç Ligi" Mugabe'nin görevi bırakması gerektiğini savunurken, kararın bugünkü toplantıda merkez komiteye bildirilmesi bekleniyordu. Devlet Başkanı Mugabe'nin geçen hafta Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alarak, partisi Zanu-PF'nin liderliği ve dolayısıyla başkanlık için eşi Grace Mugabe'yi uygun gördüğünü belli etmesi üzerine ordu harekete geçmişti. Ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük ölçüde ev hapsinde tutulan ve istifa baskısı yapılan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin bugün komutanlarla bir görüşme yapması bekleniyordu. Devlet televizyonu, görüşmenin Mugabe'nin evinde gerçekleşeceğini ve görüşmeye bir Katolik papazın arabuluculuk yapacağını açıklamıştı. Ordu görüşmede alınan kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı sözü vermişti. Dün, Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen onbinlerce kişi başkent Harare'de sokağa çıkmıştı. Kalabalık içinde asker ve askeri araçların yer alması dikkat çekmişti. Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

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