"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Muhalifler 'tek çatı altında' katılıyor: Suriye için Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

28 Kasım 2017, Salı 14:42
Suriyeli muhaliflerin tek çatı altında katıldığı 8. tur görüşmeler beş aylık ara sonrası bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlıyor.

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turu bugün başlayacak. Görüşmelerde geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın ele alınması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçen hafta bir araya gelen muhalifler, uluslararası toplantılara tek çatı altında katılma isteğinden dolayı yeni bir müzakere heyeti oluşturdu.

Yeni müzakere heyetinde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'ndan (SMDK) 8 , Yerel Koordinasyon'dan 5, Kahire Platformu'ndan 4, Moskova Platformu'ndan 4, askeri guruplardan 7 ve bağımsızlardan 8 olmak üzere 36 kişi bulunuyor.

Rejimin "muhatap bulamama" bahanesine yanıt

Muhalifler yeni müzakere heyetiyle, rejimin, "Suriyeli muhalif platformların çokluğu nedeniyle Cenevre görüşmelerinde muhatap bulamama" şeklinde öne sürdüğü bahaneyi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Riyad'daki söz konusu toplantıda ayrıca Riyad Hicab'dan boşalan MYK Genel Koordinatörlüğüne Nasır Hariri'yi getiren muhalifler, geçiş döneminin Beşşar Esed ve ekibi yönetimden ayrılmadan tamamlanmayacağını ifade etti. Moskova grubu ise bu konuda çekimser kaldı.

'Gerginliği azaltma' bölgeleri

Cenevre 8 görüşmelerinin bir diğer özelliği ise Esed'in ihlallerine rağmen "gerginliği azaltma" bölgelerinin ve ateşkesin başarılı olması. Bu bölgeler, cephelerde sükunete ve insani yardımların ulaşmasına katkı sağladı. Ancak rejimin beş yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, bunların dışında kaldı, anlaşma burada hiç uygulanmadı.

Çatışmaların durması, siyasi sürece destek sağlıyor. "Gerginliği azaltma" bölgelerinin başarılı olması, Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararının, güven inşası ve insani yardımla alakalı bazı bentlerinin uygulanması olarak görülüyor.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi Zirvesi'nde de garantör ülkelerin ortak mesajı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözümü destekler mahiyette oldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın da Suriye'de nüfuz alanlarının azalması, çözüm için yeni bir boyut olarak değerlendiriliyor. Rusya ve ABD gibi dış güçler, DEAŞ'la mücadeleyi siyasi geçiş öncesinde tutuyor. Bu nedenle DEAŞ'ın Suriye'de nüfuz alanlarının azalması, çözüme odaklanmayı artırıcı bir etken şeklinde ön plana çıkıyor.

Cenevre'ye katılan tarafların geçiş süreci ve geçiş yönetiminin tesisi konusundaki bakış açıları ise farklılık arz ediyor. Başta Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler, tam yetkili geçiş yönetimi kurulması gerektiğini düşünüyor. Beşşar Esed'i destekleyen İran ve Rusya ise mevcut yönetime katılım şeklinde bir formül istiyor.

Cenevre müzakerelerinin zeminini oluşturan 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre 1 Bildirisi, ateşkes sağlanmasını, tutukluların serbest bırakılmasını ve abluka altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılmasını hedefliyor. Ardından muhalefet ve rejimin karşılıklı rızasıyla belirlenen isimlerden oluşacak tam yetkili geçiş yönetimi kurulması gerekiyor. Geçiş yönetiminin tam yetkili olması, devlet başkanının yani Esed’in üzerinde bir pozisyonda olmasını beraberinde getiriyor.

Velluci: Rejim heyeti henüz gelmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci de günlük basın toplantısında, görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi'nin (MYK) Nasır Hariri başkanlığında Cenevre'de olduğunu anımsatan Vellucci, "Rejim heyeti henüz gelmedi. Ama, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura rejim heyetinin yarın gelmeyi planladığına dair bir mesaj aldı." dedi.

Vellucci, görüşmelerin 8. turunun bugün başlayacağını, bu kapsamda Mistura ve Hariri'nin bir araya geleceğini ifade etti.

Vellucci, yaptığı açıklamada da "Rejim heyeti burada olsun olmasın Mistura, görüşmelere bugün muhalefet heyetiyle başlıyor. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada 'gündemdeki tüm konuları Cenevre'ye hangi taraf gelirse onlarla müzakere edeceğim' demişti. Rejim gelince, onlarla da gündemdeki konuları görüşecek. " diye konuştu.

AA

Etiketler: suriye, cenevre
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    273. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’nin en eğitimli ve eğitimsiz ilçeleri

    Tartışma büyüyor: Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri paylaştı

    Muhalifler 'tek çatı altında' katılıyor: Suriye için Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

    "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz''

    Erdoğan: Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?

    Mozambik'ten büyük tepki çeken ''cami'' kararı!

    'PKK/PYD'ye silah desteği' hakkında ABD yönetiminden açıklama

    Ankara'da öğrencilere ve avukatlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Yoğun ilgi nedeniyle 2 gün daha açık kalacak...

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne önemli uyarı

    Endişelendiren istatistikler: Çöpe atılan ekmekle '80 devlet hastanesi' yapabiliriz!

    ABD'de görülen davalar hakkında Bahçeli'den açıklama

    İnternetten zehir saçanlara 29 ilde operasyon: Gözaltılar var!

    Netanyahu'yu yolsuzluk davasından 'koruyacak' yasa tasarısı kabul edildi

    Irak'ın kuzeyinde 41 terör hedefi vuruldu

    Kritik duruşma başlıyor: Sarraf davası 'Mehmet Hakan Atilla davası' olarak değişti

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor

    O botta siz olsaydınız!

    İnsanlık dondu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarsus Cezaevinde neler oluyor?
    Genel

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor
    Genel

    O botta siz olsaydınız!
    Genel

    İnsanlık dondu
    Orhan GÜLER

    “AKP, 2019’da ‘iktidarı kaybetmek’le karşı karşıya!”
    Genel

    Ankara'da öğrencilere ve avukatlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Genel

    Erdoğan: Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    “Hiç bir asır böyle bir tarzı göstermemiş”
    Halil AKGÜNLER

    Kabirdeki sinema perdeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.