Mülteci çocuklar ısınmak için çamaşır makinesine sığındı

'Dünyanın başkenti' Paris'te soğuktan kaçan sokak çocukları.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir çamaşırhanede mülteci çocukların soğuktan korunmak için çamaşır makinelerine girmesi tartışma başlattı. Çocukların bu haline üzülen çok sayıda kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Paris'te Faslı oldukları öğrenilen sokak çocukları ısınmak için bir çamaşırhanedeki (Yıkamatik) çamaşır makinelerine sığınıyor. Çocukların madde bağımlısı oldukları ve çoğu zaman hayatta kalmak için hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtiliyor. Paris Belediyesi yetkililerinin çocuklara barınma yardımında bulunmak istedikleri ancak çocukların bu yardımı reddettileri ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken bir kadın Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Gerçekten etkilendim. Bu küçük mülteci çocukları bu halde görmek benim için şoke ediciydi." dedi. Euronews Türkçe

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