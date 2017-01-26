Mülteci çocuklar zor durumda

Halep’in doğusundan tahliye edilen Suriyeliler, İdlib şehrinde sığındıkları çadır kentlerde kış mevsiminin zor şartlarıyla mücadele ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te 22 Aralık’ta tamamlanan tahliyeler sırasında kentten ayrılan 300 aile İdlib’in Kamune bölgesinde kurulan çadır kentlere sığındı. Burada kış mevsiminin zorlu şartlarıyla mücadele eden Suriyeliler, yardım kurumlarının ve hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.

Kamune çadır kenti sakinlerinden Suriyeli Muhenned Raşid, yaşadıkları zorlukları anlattı. Halep merkezinin doğusundan tahliye edilen ailelerden biri olduklarını söyleyen Raşid, “Halep’te başımıza her gün bombalar yağıyordu. Oradan çıktığımıza hala inanamıyoruz. Çıktığımız Halep’e geri döneceğiz, inşallah.” dedi.

Çadır kentte yaşayanların özellikle de çocukların “acil kışlık malzeme” ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Suriyeli Raşid, “Kamune çadır kentinde çocukların ne kışlık elbisesi ne de ayakkabısı var. Birçok çocuk bu soğukta hala yazlık giysiler ve terlik giyiyor. Yardım kuruluşlarına ve hayırsever insanlara bizlere destek olmaya çağırıyorum.” dedi.

Savaşın en büyük mağdurlarından çocuklar ise çadır kentin tüm zorluklarına rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmiyor. Kamune çadır kentindeki çocukların bazıları çamurlar içinde oyunlarına devam ederken bir kısmı da ekmek almak için sırada bekliyor.