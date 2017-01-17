Mülteciler ölüm kalım savaşı veriyor

Ülkelerinden savaş sebebiyle çıkmak zorunda kalan mülteciler kış şartlarında Avrupa kapılarında dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa’da giden mülteci ve göçmenler, zorlu hayat şartlarının yanısıra kıtayı vuran son 35 yılın en soğuk havalarıyla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dondurucu soğuklarda dışarıda hayatta kalmaya çalışan mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Bu bir hayat kurtarma meselesi UNHCR sözcüsü Cecile Pouilly ise şimdiye kadar 5 göçmenin soğuklar nedeniyle öldüğü bilgisini verirken, Yunanistan’daki 1000 göçmen ve mültecinin ısıtma sistemleri olmayan çadırlar ve yurtlarda kaldığını söyledi. BBC’nin haberine göre, UNICEF sözcülerinden Sarah Crowe da “Bu hayat kurtama meselesidir. Bürokratik düzenlemeler değil. Yunanistan’daki durum çok vahim” dedi.

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