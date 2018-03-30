Münbiç'te ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerine saldırı! 2 ölü 5 yaralı!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü 5 askerin yaralandığı bildirildi

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli, 29 Mart'ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgeden tahliye edildiği belirtilirken ölenlerin isim ve rütbeleri açıklanmadı. Olayın soruşturulduğu kaydedilirken saldırının yeri açıklanmadı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." dedi. Dillon ölen askerlerin ABD askeri olup olmadığına ilişkin soruları da aynı gerekçe ile yanıtlamaktan kaçındı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi. AA

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