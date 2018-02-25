Müslim'in iadesi için çalışma başlatıldı

Adalet Bakanlığınca, Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Müslim, Çekya'da gözaltına alındığının duyurulmasının ardından, Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bakanlığımızca, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır. 'GÜVENPARK SALDIRISI NEDENİYLE HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI' Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. 'GEREKLİ TEMASLAR SAĞLANDI, YAKALANMASI VE TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ' Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir. Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çekya makamları Müslim'in tutuklanıp tutuklanmayacağı ile ilgili kararın Türkiye'ye iletileceğini söyleyip iade için gerekli evrakların iletilmesini istemişti.

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