Müslüman Gençlere: “Dünya Barışında Öncü Olun”

Senegal’de düzenlenen “Barış ve Dayanışma İçin İslâm Günü” konulu uluslararası konferansta, Müslüman gençlere dünyada barışı inşa etmede öncü rol oynama çağrısı yapıldı.

Başkent Dakar’daki İslâm Enstitüsünde düzenlenen konferansta, organizatör komitenin başkanı Mamadou Diop, “Müslüman gençlik öncü bir rol üstlenmeli; İslami değerleri ve ahlak kurallarını benimsemiş, girişimci, paylaşımcı ve sağlıklı bir gençlik olmalı” ifadesini kullandı. Diop bu konferansla, dünya genelinde ve İslâm ümmeti arasında barış ve dayanışmaya yönelik tartışmaları canlandırma ve bunlara katkı sağlanmasının planlandığını vurguladı.

‘Zorlukları kardeşlik ağları kurarak aşalım’

Mamadou Diop, “Barış ve dayanışma, barış ve nesiller arası dayanışmaya dayalı İslâmî ideale dönerek, modern dünyanın zorluklarını aşmak için paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ağları kurarak başarılabilir” yorumunu yaptı. Müslüman gençliğin dünya üzerindeki tüm toplulukların kültürel, sosyal ve eğitimsel faaliyetlerinde yer almaları gerektiğini dile getiren Diop, “İslâm, yardım, dayanışma ve paylaşmaya dayalı bir sosyal proje, bir davranıştır” dedi.

Diop, dünyadaki çatışmaları önlemek istiyorlarsa gençlerin ümmet içinde sürdürülebilir bir barış ve dayanışma ortamı oluşturması gerektiğine dikkati çekti.