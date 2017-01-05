Müslüman karşıtı propagandalar çok güçlü

Harvard Üniversitesi İslami Araştırmalar Profesörü Ali Asani, “Amerika’daki Müslüman nüfusun fazla olduğu yanılgısı, Milyar dolarlık Müslüman karşıtı ağın, Müslümanlarla ilgili yaydığı korkunç yalanlardan geliyor” dedi.

İngiltere asıllı araştırma şirketi Ipsos’un yaptığı araştırmaya göre Amerikalılar ve Avrupalılar ülkelerindeki Müslüman nüfusunu gözlerinde büyütüyor. Araştırmalara göre İslamofobiyi destekleyen güçlü propagandalar yüzünden Amerikalılar, Müslümanları hiç tanınmasa dahi onlara karşı endişe duyuyor. Bu yanlış algıyı oluşturanlar ise politikacılar ve medya olduğu gösteriliyor.

Ülkenizde ne kadar Müslüman var?

Ipsos’un araştırmasına göre Amerikalılar ülkelerindeki her 100 kişinin 17’sinin Müslüman olduğunu zannediyor. Ancak Pew Araştırma Merkezine göre Amerika’nın sadece yüzde 1’i Müslüman. Buna rakamlara göre Amerikalılar ülkelerinde 54 milyon Müslüman olduğunu düşünürken aslında Amerika’da 3 milyon Müslüman var.

Gerçek rakamlarla, algı yanılması arasındaki ciddî fark Avrupa’da da görülürken en çok dikkat çeken ülke Fransa oldu. Fransızlar ülkelerinin nüfusunun yüzde 31’inin Müslüman olduğunu düşünürken aslında Fransa’daki Müslümanlar ülke nüfusunun yüzde 7.5’ini oluşturuyor.

2020’de Müslüman nüfusu ne olacak?

IPSOS bu sorudan sonra ise 2020’ye kadar ülkedeki Müslüman nüfusun yüzde kaça ulaşacağını düşünüyorsunuz sorusuna cevap aradı. Pew Araştırma Merkezine göre 2020’ye kadar Müslüman nüfusun yüzde 1.1’e ulaşması beklenirken Amerikalılar yüzde 23’e ulaşacağını zannediyor. Aynı yanılgı Avrupa’da da ciddî olarak gözlenirken Fransa gene dikkat çekiyor. Fransızlar 2020’de nüfuslarının yüzde 40’ının Müslüman olacağını zannederken araştırmalar Müslüman nüfusunun yüzde 8.3’e ulaşacağını gösteriyor.

Algının sebepleri

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Bobby Duffy, Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde Müslümanların olduğundan fazla sayıda zannedilmesinin iki temel sebebi olduğunu söyledi. Duffy, politikacıların ve medyanın Müslümanlar üzerindeki tartışmasının yüksek seviyede olmasını ilk sebep olarak gösterirken bu durumun Müslümanların olduğundan daha fazla sayıda zannedilmesine sebep olduğunu söyledi.

Duffy’e göre ikinci sebep ise Müslümanlar üzerindeki tartışmanın olumsuz bir havada olması. Bu iki sebebin önemli rol oynadığını belirten Duffy, “Bizler fıtrî olarak olumsuz bilgilere daha çok odaklanıyoruz. Olumsuz haberler daha acil bilgiler ihtiva ediyor. Olumsuz tartışmalar zihnimizde daha fazla yer kapladığı için bu düşünceleri büyütüyoruz” dedi.

Propagandalar iğrenç ve güçlü

Harvard Üniversitesi İslâmî Araştırmalar Profesörü Ali Asani, “Amerika’daki Müslüman nüfusun fazla olduğu yanılgısı, Milyar dolarlık Müslüman karşıtı ağın, Müslümanlarla ilgili yaydığı korkunç yalanlardan geliyor” dedi. Müslümanlar ülkeyi ele geçiriyor şeklindeki söylemleri yorumlayan Asani, bu tür söylemlere karşılık insanların Müslümanların sayıca çok fazla olduğunu düşünmesinin makul olduğunu ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein ise “İnsanlar yıllarca kışkırtıldı, belki bazı ülkelerde 10 yıllarca. Bu durum gerçek algısıyla gerçeğin kendisi arasında derin uçurumlar açtı. Medyanın dayanılmaz gücü ve vicdansız politikacılar her yere yayılarak gerçek olmayan bir kâinat oluşturdu. Gerçek rakamlar gösterildiğinde ise bu propagandanın ne kadar iğrenç ve güçlü olduğunun farkına varıyoruz” dedi.

Amerikalılar Müslümanları tanımıyor

Birçok Amerikalı Müslümanlar hakkında olumsuz düşüncelere sahip. Amerikalıların yaklaşık yüzde 40’ı Müslümanlar üzerine lehte görüş taşımazken yüzde 56’sı da İslâm’ın Amerikan değerleriyle uyumlu olmadığını düşünüyor. Amerikalılar, Amerika’da 54 milyon Müslüman olduğunu zannederken bir başka ankette de Amerikalıların yarısından fazlası Müslümanlar hakkında hiçbir fikrinin olmadığını itiraf ediyor.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL