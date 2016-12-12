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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

'Müslüman öldürmek istiyorum' diye bağırıp bıçakladı

12 Aralık 2016, Pazartesi 22:31
İngiltere'nin başkenti Londra’da bir tren istasyonunda "Müslüman öldürmek istiyorum." diye bağıran saldırgan, bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Kentin güneyindeki Forest Hill istasyonunda gerçekleşen olayda, platforma giren saldırganın, bir yolcuyu yüzünden ve göğsünden bıçakladığı bildirildi.

İngiliz polisi olayla ilgili 38 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıklarken, basında yer alan görgü tanığı ifadelerinde saldırganın "Müslüman öldürmek istiyorum", "Suriye’ye geri dön" ve "Müslümanlar… hepsini öldür." diye bağırdığı aktarıldı.

Görgü tanıkları saldırganın siyahi olduğunu ve saldırıdan önce bıçakla başörtülü bir yolcuyu da tehdit ettiğini anlattı.

Polis, öğleden sonra gerçekleşen saldırıda başından ve göğsünden yaralanan 40 yaşlarında bir erkeğin ambulansla hastaneye kaldırıldığını doğrularken, saldırganın ve kurbanın kimlik bilgileriyle ilgili bilgi vermedi.

Görgü tanıklarının ifadelerine rağmen İngiliz polisi olayın terörizmle bağlantılı görülmediğini açıkladı.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli "Tell Mama" adlı kuruluş geçen ay yayımladığı raporda son 3,5 yılda 100'den fazla cami ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.

Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da artış görülmüştü. İçişleri Bakanlığı adı haziran ayında İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un öldürülmesine karışan neo-Nazi "Ulusal Eylem" (National Action) adlı örgütü terör listesine alacağını açıklamıştı.

AA

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