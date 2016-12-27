Müslüman Türk başbakan önerisi reddedildi

Romanya’nın Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Müslüman ve Tatar Türkü Sevil Shhaideh’nin başbakan olması önerisini reddetti.

Euronews'in haberine göre 11 Aralık’ta yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Parti (PSD), sonuçların açıklanmasının ardından Sevil Shhaideh’yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh’nin “başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını” ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD’ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu.

Romanya’daki Alman etnik azınlığına mensup olan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in ret kararı, ülkede tartışmalara neden oldu.

PSD lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh’yi önerdiğini duyurmuştu.

Daha önce bakanlık görevinde bulunan 52 yaşındaki Sevil Shhaideh göreve gelmiş olsaydı Romanya’da ilk kez hem kadın hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir isim başbakanlık görevini üstlenmiş olacaktı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti, seçimlerde oyların yüzde 45,47’sini alarak 154 milletvekilini meclise göndermişti.