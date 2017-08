Barselona’da yaşayan Müslümanlar İslAm dininin terörle anılmasına düzenledikleri eylemle tepki gösterdi. La Rambla’da yürüyen Müslümanlar, ellerinde, “Müslümanım, terörist değil” yazılı dövizler taşıdı.

Barselona’da yaşayan bir grup Müslüman, 13 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı La Rambla Caddesi’ndeki terör saldırısını kınamak için toplandı. La Rambla’da yürüyen Müslümanlar ellerinde, “Hepimiz Barselona’nın ve terör mağdurlarının yanındayız.”, “Müslümanım, terörist değil.” yazılı dövizler taşıdı. Grup, terör saldırılarının en çok Müslüman toplumunu etkilediğini vurguladı. Eyleme katılan La Rambla yakınlarındaki Raval adlı Müslüman mahallesinin sakinleri de terör saldırısının ardından günlük yaşantılarının zorlaşacağına ilişkin ciddî endişelerinin olduğunu dile getirdi. Göstericiler, yeni ön yargılar ve ırkçı saldırılardan korktuklarını ifade etti.

Öte yandan Raval Mahallesi’ndeki Müslüman esnaf da terör saldırılarının ardından endişelerinin arttığına dikkati çekti. Ahmed Nacep adlı Pakistanlı bir işletmeci, “Yaşananlar bizi çok üzdü. Tam bir kâbustu. Terörün karşısındayız. Bizler Pakistanlı ve Müslüman olarak burada yaşıyoruz ve ailelerimiz var. Tedirginiz çünkü bizim can güvenliğimizi tehdit altına alabilecek bir durumla karşı karşıyayız.” diye konuştu. Nadim Ayup adlı bir diğer Pakistanlı bir esnaf da “Bu saldırıdan sonra ‘bütün Müslümanlar kötüdür’ görüntüsü oluşturmak kesinlikle doğru olmaz. Dünyanın her yerinde, her dinden iyi ve kötü insanlar vardır. Bu saldırıyı yapanlar burada doğup büyüyen insanlar. İslâm, bir insanın sahip olabileceği en güzel din ve bu dinin gerekliliğinde şiddet asla yok.” ifadelerini kullandı.

“İSLÂM BARIŞ KAYNAĞIDIR”

İspanya’daki İslâm örgütleri ve Barselona’daki Müslüman toplumu, terör saldırılarını güçlü şekilde kınadı. İspanya Müslüman Federasyonu (FEME), Katalonya İslâm Kültür Konseyi Federasyonu (CICC) ve Katalonya İslâm Toplumu Birliği (Ucidcat) gibi İspanya’da yaşayan Müslümanların üyesi bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Katalonya’daki iki terör saldırısının ardından yaptıkları açıklamalarla teröre karşı tepkilerini ifade etti. “Her türlü şiddeti, özellikle de terörizmi en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesini kullanan sivil toplum kuruluşları, İslâm dininin terörizmle anılmamasını istedi. Madrid İslâm Kültür Merkezi Başkanı Sami El Mustavi de düzenlediği basın toplantısında, “İslâm dininin, son yıllarda görülen şiddetle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. İslâm bir barış kaynağıdır. Bir grup suçlu, Müslümanları ve İslâm dininin imajını lekeleyemez. Müslümanlar sadece barış içinde yaşamak ve bulunduğu yerde kültürünün ve medeniyetinin izlerini bırakmak ister.” dedi. İspanya’daki 2 milyona yakın Müslümanın yaklaşık 515 bininin Katalonya bölgesinde yaşadığı biliniyor.