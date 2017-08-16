Müslümanlar 6 yıldır bu kilisede namaz kılıyor

Avustralya’nın dördüncü büyük şehri olan Perth’in güneyindeki St Paul Anglikan Kilisesi yaklaşık altı yıldır Cuma namazlarını kılmak için Müslümanlara kapılarını açıyor.

Avustralya’nın dördüncü büyük şehri olan Perth’in güneyindeki St Paul Anglikan Kilisesi ilginç bir uygulamayla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık altı yıldır Cuma günleri Müslümanlara ibadet etmeleri için kapılarını açan kilise bu yıl Ramazan ayında bir ilk olarak iftar dâvetlerine de sahne oldu.

Müslüman ve Hıristiyanların Ramazan’da beraberce zaman geçirdiği bu uygulamanın Avustralya’da bir ilk olduğu düşünülüyor. İmam Faizel Choth ibadet edebilmek için uygun bir mekân ararken St Paul Kilisesi rahibi Peter Humphries’in ona kiliseyi teklif etmesiyle bu uygulama başlıyor.

Hepimiz aynı hikâyenin parçalarıyız

İki temsilci, Müslümanlık ve Hıristiyanlığın tarih boyunca birbirine düşman olarak gösterilmesine rağmen ortak yönler bulduklarını ve birbirlerinin farklılıklarını anlamayı öğrendiklerini belirtti. İmam Faizel bu konuda şöyle dedi: “Bence ortada pek çok yanlış anlaşılma varken gelişme kaydetmenin en güzel yolu bir ekmeği bölüp bir yemeği paylaşmaktır. Çünkü bir kalbe giden yol mideden geçer.” Rahip Humphries ise, “Herkesin içinde bir yerlerde mutlaka ortak olduğumuz bir nokta var, hepimiz aynı hikâyenin parçalarıyız. Bütün eski kitaplar, Hz.İsa’ya inen âyetler, pek çok şey insanlığın bir olduğuna işaret ediyor. Halbuki şu an onlara ve bizlere anlatılan, tamamen farklı” dedi.

HABER: EMİNE SULTAN ÇAKIR

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