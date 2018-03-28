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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Müslümanlar Avrupa’nın geleceği

28 Mart 2018, Çarşamba 23:48
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Müslüman toplumun Avrupa’nın geleceğinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Müslüman toplumun bütün çeşitliliğiyle birlikte Avrupa’nın geleceğinde önemli rol oynayacağını belirtti. AB üyesi ülkelerden 10 farklı din adamı ve imamla yarın yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek olan Timmermans, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Timmermans, Avrupa’nın geleceği ve AB Komisyonu’nun kıt’adaki Müslüman toplumlarla ilişkisinin ele alınacağı toplantıya Belçika, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan katılımcılar olacağını aktardı. AB Komisyonu’nun her zaman Müslümanların dini inanç ve geleneklerini yerine getirmesine destek olacağını aktaran ifade eden Timmermans, “Müslüman toplum, bütün çeşitliliğiyle beraber Avrupa’nın geleceğinde önemli rol oynayacak.” açıklamasında bulundu.

Ne kadar sabredelim?

Macar İslam Cemiyeti, Macar basınında son dönemde çıkan İslâm karşıtı haberler nedeniyle sosyal medyada Macar Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yapıldığını bildirdi. Macar İslâm Cemiyeti, sosyal medyada Müslümanlar aleyhine yapılan çağrılar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ‘’Sayın siyasetçiler, basında çıkan haberlerden dolayı imamımızın öldürülmesi ve mescidimize molotof kokteyli atması için insanların cesaretlendirilmesine ne kadar sabredelim? Sizler bütün bunların sorumlusu olarak medyayı mı görüyorsunuz? Eğer bunlar gerçekleşirse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?’’ ifadesi kullanıldı.

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

AA

Etiketler: avrupa, islam dünyası, müslümanlar
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