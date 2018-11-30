Müslümanlar herkesle aynı hak ve yetkilere sahip

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer “Müslümanlar Almanya’da yaşayan bütün herkes gibi aynı hak ve görevlere sahipler.” dedi.

Seehofer, Berlin’de İslâmî cemaatlerin finansmanı ve örgütsel yapısı ana teması ile düzenlenen, çok sayıda İslami derneğin temsilcilerinin katıldığı Almanya İslâm Konferansı’nda yaptığı konuşmada, İslâmî derneklere verilen uyum projeleri desteği ve teşvik programlarının genişletileceğini söyledi. Konferansı faydalı bulduğunu ve gelişmesini arzuladığını kaydeden Seehofer, “Müslümanlar Almanya’da yaşayan bütün herkes gibi aynı hak ve görevlere sahipler” dedi. Seehofer, Almanya’daki cami cemiyetlerinin ekonomik anlamda daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti. AA

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