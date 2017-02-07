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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Müslümanlar namaz kılarken Hristiyanlar cami etrafında el ele

07 Şubat 2017, Salı 20:43
Kanada’nın Quebec eyaletinde aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi’ne yatsı namazı sırasında yapılan silahlı saldırı sonucu 6 kişinin ölmesine tepki Rotterdam’da ikamet eden Hıristiyanlardan geldi.

Roterdam halkı, Müslümanların namazlarını güvenli bir şekilde eda etmeleri için Essalam camiinin etrafında el ele tutuşup halka ‘kalkan’ oldu. Eylem, Hollanda’da 15 mart milletvekilliği seçimleri öncesinde İslam karşıtı söylemleri ile tepkiler çeken Wilders ve ekibine mesaj olarak yorumlandı.

HERKES DİN KORKUSU OLMADAN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR

Esselam camiinde namaz öncesi cami önünde toplanan Hollandalılar, namaz sırasında cami etrafında el ele tutuşarak halka oluşturdu ve namaz bitimine kadar bu duruşlarını korudu. “Herkes din korkusu olmadan yaşama hakkına sahiptir” diyen Roterdamlı Hıristiyanların bu duruşr sosyal medyada da büyük takdir gördü.

“MÜSLÜMANLARIN YANINDAYIZ”

Kanada’da yaşanılan talihsiz olayı şiddetle kınadıklarını söyleyen Hollandalı Helana van der Vries, Müslümanların Rotterdam’da  endişeyle yaşamalarına gerek olmadığını onların yanında olduklarını destek olmak için bu eylemde bulunduklarını ifade etti. Vries, “Kanada’da bir camiye geçen hafta pazar gecesi yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Orada vefat eden masum 6 kişinin öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Biz 200 kişi  cami etrafında bir daire yaparak hem bu eylemi kınadık. Hem de Müslümanların inançlarını güven içinde yapmalarını sağlamaya çalıştık. daha doğrusu onların yanında olduklarımızı belirtmek istedik.” dedi.

“BİR KAÇ KENİDİNİ BİLMEZİN IRKÇI SÖYLEMLERİ BİZLERİ ETKİLEMEZ”

Rotterdamlı bir emekli sağlıkçı olan Henk Kruegel ise “Kesinlikle Müslümanların kendilerini yalnız hissetmemelerini Hollanda’da özgürce dinlerini yaşamaları için, rahat olmalarını istiyoruz. Endişeye gerek yok. Bu camilerde aslında hepimizin. Hollanda’nın bir değerleridir Müslümanlar. Bir kaç kendini bilmezin ırkçı söylemleri bizleri etkilemez.” ifadelerini kullandı.

“HOLLANDA VE ROTTERDAM HEPİMİZİN”

Yahudi sinagogları ve kurumlar rutin tehdit altında olduğunu onların yerlerinin sıkı korunduğu gibi camilerinde sıkı bir koruma altında olması gerektiğine vurgu yapan eğitimci Jan van Heijden, şunları kaydetti:  Hollanda’da bütün Yahudi kurumlar korunur. Yahudi mezarlıklarının korumak için çakışmalar olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre bu Yahudi toplumuna karşı dayanışma benzer bir hareket. Rotterdam Esselam Camiinde ibadetlerini yapanları dışarıda el ele tutuşarak korumak sön derece önemli idi. Bu duyarlı eylemin yıl boyunca farklı şehir ve camilerde devam etmesini karşılıklı dayanışmanın artmasını temenni ediyorum. Hollanda ve Rotterdam hepimizin.”

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