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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Müslümanlar Noel'de evsizlere yiyecek dağıtacak

19 Aralık 2016, Pazartesi
Londralı Müslümanlar 10 ton yiyecek toplayarak, Noel’de evsiz insanlara dağıtmak üzere kampanya düzenledi.

Londralı Müslümanlar evsizlere Noel’de yiyecek dağıtmak için 10 ton yiyecek topladı. 7500 kişilik Müslüman cemaat Doğu Londra Camii’nde Cuma namazını kıldıktan sonra gıda yardımlarını bağışladı. Pirinç, makarna, kahvaltılık ve konserve gıdalar poşetlenerek sokaklarda yaşayan insanlara dağıtılmak üzere hazırlandı. Organizatörler; mahallî işyerlerinden, okullardan, üniversitelerden ve diğer dinin mensuplarından toplamda yaklaşık 7 tonluk yiyecek bağış aldıklarını söyledi. Evsizlere dağıtılacak bu yiyeceklerin yüzde 90’ından fazlası ise Müslüman olmayan insanlara gidecek.

Kampanya için konuşan Hıristiyan Papazı Gary Bradley, “Bütün inançlar insanî değerler için birlikte çalışıyor” dedi. Kampanyayı düzenleyen Doğu Londra Camii İmamı Şeyh Abdul Qayum ise “Müslümanlar inançları gereği ihtiyacı olanlara yardım eder. İnanç farkı gözetmeksizin birilerine yardım etmek dinimizin bir vazifesidir” dedi. İmam Qayum, “Merhamet tamamıyla İslâmı yansıtan bir kavramdır. Soğuk kış günlerinde bizler lüks içerisinde ve sıcak yemeklerimizle birlikte yaşarken dışarıdaki yardımımıza ihtiyacı olan insanları unutmak çok kolay. Bu yüzden bu kampanyayı yürütüyoruz” dedi.

Mustafa Sait Önal / İstanbul

Haber Merkezi

Etiketler: mustafa sait önal
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  • nevin

    19.12.2016 11:50:26

    Noelde yapılan yardım yardım değildir bence.Onlara şirin görünme çabası gibi geldi.Birde ilk önce din kardeşine yardım edilmeli...

  • Hakan

    19.12.2016 08:12:18

    Önce kendi dindaşlarına yapsınlar. Ümmeti Muhammed( sas) her türlü rezaleti yaşarken...allah akıl versin.ümmet böyle olunca,olanlarda normal

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