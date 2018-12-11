Müslümanlara hakaret cumhuriyete hakarettir

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşların iş birliğiyle Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsünde “Müslümanlar Kongresi” düzenledi. Ülkede ilk kez düzenlenen kongreye katılan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner,konuşmasına asimilasyonun Fransa’nın kendi tarihine aykırı olduğunu söyleyerek başladı.

“Müslümanlara yapılan hakaret, cumhuriyete yapılan bir hakaret sayılır.” ifadelerini kullanan Castaner, Müslüman karşıtı saldırılara karşı taviz verilmemesi gerektiğini belirtti. Christophe Castaner, “İslam Fransa’nın bir parçasıdır.” diyerek, Fransa’da İslam’ın özgür bir şekilde yaşanabileceğini söyledi. Ülkede aşırıcı fikirlere karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirten Castaner, bunun için toplumun entelektüel olarak bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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