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6 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Müslümanlara sosyal medyadan hakaret eden kadına ceza kesildi

05 Kasım 2017, Pazar 17:50
İsveç'in Linköping kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret suçundan 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç'in Linköping kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kadın, sosyal medyahesabı üzerinden Müslümanlara hakaret suçundan 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, bir kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müslümanlar iğrenç insanlar" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Paylaşımı nedeniyle hakkında "nefret suçu" işlediği gerekçesiyle dava açılan ve Linköping Mahkemesinde yargılanan kadının suçlu bulunduğu belirtilen haberde, mahkemenin kadına verdiği 60 günlük hapis cezasını yaklaşık 360 euro para cezasına çevirdiği bildirildi.

AA

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