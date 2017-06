Müslümanlara yönelik ayrımcılığa sessiz kalmayacağız...

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Müslümanların korku ve kaygılarını anladıklarını belirterek, "New York polis teşkilatı Müslümanlara yönelik nefret suçu ya da ayrımcılığa asla sessiz kalmayacak" dedi.

New York'ta birçok farklı ülke ve milletten Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Brooklyn'de buluştu. Bensonhurst Park'ta açık havada kılınan namaza binlerce kişi katıldı. Kadın ve çocukların da saf tuttuğu parkta kalabalık nedeniyle müminler gruplar halinde bayram namazını eda etti. Bayram hutbesi hem Arapça hem İngilizce okundu.

New York tüm inançtan insanlara açık

Namazın ardından eşi Chirlane McCray ile parka gelen New York Belediye Başkanı de Blasio Müslümanların bayramını kutladı. Konuşmasında son dönemde ABD'de artan İslamofobi'ye değinen de Blasio, "Müslümanların kaygılarını ve korkularını anlıyoruz. Ulusumuz zor dönemlerden geçiyor. New York'ta asla nefret ve ayrımcılığın bizi esir almasına izin vermeyeceğiz" dedi. New York'un yüzyıllardır bütün inançtan insanlara açık bir kent olduğunu ve öneminin buradan geldiğini vurgulayan de Blasio, Trump yönetiminin Müslüman göçmenlere yönelik tutumuna atıfta bulunarak, "Washington DC'de her ne olursa olsun biz New Yorkluların değerlerini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.