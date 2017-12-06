Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde: Trump, Kudüs kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir." dedi.
"Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması içim talimat verdim"
Trump, Dışişleri Bakanlığına, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini belirtti.
"İki devletli çözümü hala destekliyoruz"
ABD Başkanı Trump, ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala desteklediklerini açıkladı.
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AA