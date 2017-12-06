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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

06 Aralık 2017, Çarşamba 15:00
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, İslam ülkelerinin ABD'ye baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karadaği, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü işgal devletinin (İsrail) başkenti yapma girişimi 1 milyar 700 milyon Müslümana açık bir saldırı niteliğinde olup, duygularını yaralamaktadır. Tüm İslam ülkelerine bu adımdan vazgeçmesi için ABD'ye diplomatik ve ticari baskı uygulaması çağrısında bulunuyorum." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının "tehlikeli bir adım" olduğunu vurgulayan Karadaği, "Burada Kudüs'te bizimle birlikte olan Hristiyanlara da saygısızlık yapılıyor. Çünkü onların da kilisesi mevcut. Hristiyanlara göre de Kudüs Arap toprağıdır." diye konuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için "aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olduğunu söyleyen Karadaği, Müslümanların tüm yasal ve meşru yolları kullanarak bu projeye karşı mücadele etme hakkı olduğunu ifade etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak iki gün önce İslam ülkelerine bir mektup gönderdiklerini aktaran Karadaği, şunları kaydetti:

"Özellikle Körfez ülkelerine Kudüs'e karşı tarihi ve dini sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini ifade ettiğimiz bir mektup gönderdik. Kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmaları ve önceliklerinin Kudüs olması gerektiğini dile getirdik."

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın burayı İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla yeni bir safhaya girdi.

İsrail, 5 Haziran 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etti. 1980'de İsrail meclisi kabul ettiği bir yasayla Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Böylece Doğu Kudüs'ün ilhakını resmi olarak duyurmuş oldu.

Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.

ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Ayrıca hiçbir ülke Doğu veya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. İsrail'i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyordu.

Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmesiyle ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olacak. Filistinlilerden ve uluslararası toplumdan, bu kararın Filistin'i ve bölgeyi ateşe atacağı yönündeki uyarılar da bu planı Trump'ın gündeminden düşüremedi.

AA

Etiketler: kudüs
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