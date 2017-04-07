"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Avrupa'da İslam'a karşı duyulan korku ve ön yargıların yersiz olduğunu kanıtlamak için 2 yıl önce Türkiye'den Türkmenistan'a koşan ve bin 840 kilometre kateden Palten, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın internet sitesinde kendisi hakkında yayımlanan görüntünün yoğun ilgi görmesiyle tekrar gündeme geldi.

45 yaşındaki Palten, yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinde Müslüman ülkelere karşı ön yargılar ve çok farklı korkular olduğunu belirterek, "İslam'a karşı korku ve ön yargılarla mücadele ediyorum. Dünyada 1,5 milyar Müslüman nüfus var. Bu 1,5 milyar Müslüman terörist olamaz. Ana akım medyanın İslam ülkeleri hakkında olumsuz değerlendirmelerinden etkilenmemek elde değil. Ben de şunu düşündüm, 'Yalnız bir kadın Müslüman ülkelerde tek başına koşsa ne olur?' Batılı bir insanda var olan endişe; 'zaten bir kadın Müslüman ülkesinde yalnız koşamaz, tek başına koşan bir kadını taşlarlar, tecavüz ederler, yakalayıp hapsederler', gibi. Ben ise Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." ifadelerini kullandı.

İslam'a karşı ön yargı ve korkuların yersiz olduğunu birçok kez kanıtladığını dile getiren Palten, "2015 yılında Türkiye'den başlayarak, İran'ı geçerek ve Türkmenistan'a ulaşana kadar tam bin 144 mil koştum. 58 gün süren koşuda günde ortalama 37 kilometre koştum. İran'da 34 farklı aile ile tanıştım. Yemek ikram ettiler. Birçok şeye ve kalacak yere para vermedim. Bu inanılmaz bir şeydi." şeklinde konuştu.

"Türkler misafirperver"

Palten, Türkiye ile Türkmenistan arasında koşmadan önce, Türkiye'den Finlandiya'ya kadar 3 bin 200 kilometrelik ayrı bir koşu gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Finlandiyalı bir arkadaşımla Türkiye topraklarında 270 kilometre koştuk. Türk insanı gerçekten çok dost canlısı. Misafirperver ve yardımsever. İnsanlar meraklı ve cömert. Türkiye'de geçirdiğim zaman benim için inanılmaz güzeldi. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce bisikletle dünya turu yapan ve geçtiği ülkeler hakkında kitap yazan John Thierry Voiles'un kitabını okumuştum. Orada Türk insanının dost canlısı olduğundan bahsediyordu."

Palten, insanları ayrımcılık yapmamaya çağırarak, "İslam ülkelerinde şunu fark ettim; 'Biz hepimiz insanız.' Müslümanlar çok nazik ve cömert insanlar. Müslümanların içerisindeki bazı fanatik ve aşırılara bakılarak bütün Müslümanlar yaftalanamaz. Hristiyanların içinde de fanatik ve aşırıcılar var. Müslümanların içinde de. Her iki grupta inançlı insanlar da var, normal yaşayan insanlar da. Ayrım yapmaya gerek yok, hepimiz insanız. Sonuçta Türkiye'den Türkmenistan'a kadar tam bin 144 mil koştum. Türk, Arap, Kürt ve Pers halkını yakından tanıma imkanım oldu. Hepsi harika ve çok iyi insanlar. Eğer çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak istiyorsak özellikle Müslümanlara karşı var olan korkularımızı bir tarafa bırakarak ön yargıları yıkmamız gerekir." dedi.

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İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749