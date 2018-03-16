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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'Müslümanların bizimle birlikte yaşaması lazım'

16 Mart 2018, Cuma 14:50
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkede yaşayan Müslümanların Almanya’ya ait olduğunu kaydetti.

12 yıl önce başlatılan ve Müslüman dernek temsilcileriyle devlet yetkililerini bir araya getiren Almanya İslam Konferansı’nın sürdürülmesini istediğini ifade eden Seehofer, “İslam Konferansı benim için önemli. Bizim, Müslüman derneklerle masaya oturmamız, diyaloğu aramamız ve gerektiğinde bunu genişletmemiz lazım. Benim mesajım şudur: Müslümanların bizim yanımızda veya karşımızda değil bizimle birlikte yaşaması lazım. Bunu başarmak için karşılıklı anlayışa ihtiyaç var. Bu da birbiriyle konuşmayla başarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2010 yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de 2015 yılında buna katıldığını ifade etmişti.

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

AA

Etiketler: almanya
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