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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Müslümanların oyları Demokratlara

10 Kasım 2018, Cumartesi 23:36
ABD’de gerçekleşen Kongre ara seçimlerinde, Müslüman seçmenin yüzde 78’i Demokrat adayları destekledi.

ABD’nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), salı günü yapılan Kongre ara seçimlerinde, Müslüman seçmenin yüzde 95’inin oy kullandığını açıkladı. CAIR’in “Amerikalı Müslüman Seçmenler ve 2018 Ara Seçimleri” başlığıyla yaptığı sandık çıkış anketinde, Müslüman seçmenlerin sandığa gidişine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Anket verilerine göre, ülkedeki Müslüman seçmenin yüzde 95’i oy kullandı. Oy kullanan Müslümanların yüzde 78’i Demokrat, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi Parti adaylarını destekledi. Müslüman seçmenin yüzde 68’i, ABD’de İslamofobi ve Müslüman karşıtlığının arttığını kaydederken, yüzde 17’si de bu iki durumun azaldığı yönünde görüş bildirdi. Ayrıca, Müslümanlar’ın yüzde 55’i, 2016’daki başkanlık seçimlerinden bu yana siyasete katılımlarının arttığını aktardı.

Trump yönetimine ders niteliğinde

CAIR Başkanı Nihad Awad, “Müslümanların seçimlere yüksek katılım oranı, ABD’deki Müslüman ve diğer azınlıkların seçimlerden galibiyet kazanması, siyasî sistemimizin gücünün ve farklılığının bir teyididir. Ayrıca bu durum, Trump yönetiminin bölücü ve korkutmaya dayalı politikalarına da ders niteliğindedir” değerlendirmesinde bulundu. Kongre ara seçimleri, 2000 yılından bu yana en fazla Müslüman adayın yarıştığı seçim olma niteliğini taşıyor. 

Etiketler: abd, seçim
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