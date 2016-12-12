Musul'da iki mahalleye roket düştü: 15 ölü

Irak'ın Musul kentinin doğusunda iki mahalleye roket düşmesi sonucu 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Musul'un girişindeki Gökçeli Mahallesi'nde görev yapan sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, En-Nur ve Et-Temim mahallelerinde evlere düşen roketler 7'si aynı aileden 15 kişinin ölümüne neden oldu. IŞİD ile Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi güçleri arasında günlerdir çatışmaların yaşandığı mahallelerde roketlerin kim tarafından atıldığı henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, Terörle Mücadele Biriminin bugün En-Nur Mahallesi'nin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu. Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonunda kentin doğusunda hızlı ilerleme kaydediliyor. Şu ana kadar Dicle'nin doğu yakasında 30 mahallenin geri alındığı belirtiliyor. AA

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