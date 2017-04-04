Musul'da insanlık ölüyor: 60 kişinin cenazesi ancak bu şekilde defnedildi!

Musullular, yoğun yağışlar sebebiyle çatışmaların durması üzerine aralarında ölen 3 çocuğun da bulunduğu 60 kişinin cenazesini defnetti.

Aktivist Ammar Hüseyin en-Neccar, yaptığı açıklamada, "Musul'un batısında etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı Irak emniyet güçleri ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar bir müddet durdu. Siviller de son iki günde ölen 60 kişinin cenazesini toprağa verebildi." dedi.

Defnedilenler arasında açlıktan hayatını kaybeden üç çocuğun da bulunduğunu aktaran Neccar, söz konusu kişilerin çoğunun ölüm sebebinin "hava saldırısı, yere döşenen patlayıcılar ve iki tarafın attığı havan topları" olduğunu ifade etti.

Neccar, Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında çlen ancak güvenlik sorunları nedeniyle ev, okul, cami, kilise bahçelerine gömülen cenazelerin çatışmaların durması durumunda mezarlıklara nakledileceğini sözlerine ekledi.