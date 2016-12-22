Musul'da intihar saldırısı: 23 ölü

Irak'ta Musul'un doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde IŞİD'in düzenlediği intihar saldırısında 23 kişi öldü.

Irak'ta Musul'un doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde IŞİD'in düzenlediği intihar saldırısında 23 kişi öldü. Orduya bağlı Savaş Basın Hücresinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki ay önce IŞİD'den kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgeye bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 23 olduğu açıklandı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden 15'inin sivil 8'inin polis olduğu ifade edildi. Ninova Polis Gücünde görevli Albay Tahsin Cuburi, daha önce yaptığı açıklamada, bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğünü, 44 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Söz konusu intihar saldırısının Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olduğu aktarılmıştı. Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra, 1 Kasım'da geri almıştı. DHA

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