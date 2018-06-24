Musul'da IŞİD operasyonu: 17 ölü

Irak güçlerinin, Musul kentinde bir çöl bölgesinde yaptığı operasyonda 17 IŞİD militanının ölü, 33'ünün ise sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

Orduda görevli yüzbaşı Ahmed eş-Şuveyli, yaptığı açıklamada, Musul'ın El-Hadr ilçesindeki çöl bölgesinde, Suriye'den ülke topraklarına sızan IŞİD militanlarına yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi. Askerler ile militanlar arasında çıkan çatışmalarda 2 askerin yaralandığı bilgisini veren Şuveyli, operasyonda 17 militanın ölü olarak ele geçirildiği, 33'ünün de sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi. Operasyonda öldürülen ve yakalanan tüm militanların, geçen yıl başlatılan Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında Suriye topraklarına kaçan Irak uyruklu terör örgütü militanları olduğu kaydedildi. Irak güçleri, yaklaşık 3 yıl terör örgütü IŞİD'in kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de geri almıştı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Aralık 2017'de terör örgütü IŞİD'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bölgede IŞİD'e bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor. Irak'ta IŞİD'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü Irak'ın El-Enbar ilinde terör örgütü IŞİD'ın sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, koalisyon güçleri tarafından Ramadi kentinin batısındaki Ratbe sınırlarında düzenlenen hava saldırısında IŞİD'in sözde El-Cezire Valisi Abdullah eş-Şemri'nin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Şemri'nin, örgütün, "El-Cezire" olarak bilinen Enbar'ın çöl bölgesindeki operasyonlarını yöneten üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü IŞİD'in ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak bölgede IŞİD'e bağlı bazı uyuyan hücrelerin varlığı biliniyor. AA

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