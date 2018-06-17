‘Musul gördüğüm en büyük yıkım’

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak’ta terör örgütü IŞİD’in saldırıları ve yaşanan çatışmalar dolayısıyla enkaza dönen Musul şehrini ziyaret etti.

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak’ta terör örgütü IŞİD’in saldırıları ve yaşanan çatışmalar dolayısıyla enkaza dönen Musul kentini ziyaret etti.

ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Jolie, şiddetli çatışmalara sahne olan şehrin batı kesimindeki Eski Musul bölgesinde enkaz yığınları arasında dolaştı. Bazı bölge sakinleri ile sohbet eden Jolie, halkın ihtiyaçları ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Halkın yardıma ihtiyacı var

Öte yandan BMMYK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, “Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım.” ifadesini kullandı. Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilâç olmadığını ve çoğunun su dahi bulamadığını ifade etti. Bölge insanının IŞİD’in işgali nedeniyle yaşadıkları tarifsiz şokun ardından şu an evlerini çok sınırlı yardımlarla yeniden imar etmeye çalıştıklarını aktaran Jolie, çoğunun yaşanan şoka ve acılara rağmen iyimser olduğunu, evlerinin enkazlarını kendi elleriyle kaldırdıklarını ve birbirlerine yardım ettiklerini ifade etti. Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan BM İyi Niyet Elçisi Jolie ayrıca kentin istikrarının bütün Irak’ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğuna dikkati çekti.