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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Musul'un batısında halk pazarı vuruldu: 20 ölü

25 Aralık 2016, Pazar 17:34
Musul'un batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin öldüğünü, 55 sivilin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe ettiğini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını kaydetti. 

Baac beldesi 2014 yazından bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

AA

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